В Гулькевичском районе Кубани спустя три дня нашли пропавшую школьницу

В Гулькевичском районе Краснодарского края нашли пропавшую 15-летнюю девочку, поиски которой велись с 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, подросток пропал в понедельник, 18 мая, после чего мать обратилась в полицию 20 мая. К поискам были подключены сотрудники правоохранительных органов и волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт».

Утром 21 мая девочку нашли на одной из улиц города Гулькевичи. Сотрудники полиции заметили подростка во время патрулирования.

В настоящее время с несовершеннолетней и ее матерью работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства ее отсутствия дома и выясняется, где девочка находилась в период поисков.

В МВД сделали уточнение, что проверка по факту произошедшего продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все детали случившегося и причины, по которым подросток оказался вне дома.

«Ъ-Кубань» писал, что ДПСО «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю сообщил о распространении в ряде СМИ недостоверной информации о якобы завершении поисков 14-летней девочки в Туапсе. В отряде подчеркнули, что пресс-служба не давала комментариев по данному случаю и не располагает подтвержденными данными о его актуальном статусе.

Мария Удовик