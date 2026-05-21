Объем инвестиций в АПК Ростовской области вырос на 159% за шесть лет

Ростовская область к концу года планирует привлечь 50,1 млрд руб. частных инвестиций в АПК региона. Это 159,2% к уровню 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2026 году в агропромышленном комплексе региона реализуются 28 инвестиционных проектов с общим объемом финансирования 169,3 млрд руб. В 2025 году реализовано 6 проектов на 14,8 млрд рублей, создано около 600 рабочих мест.

За девять месяцев 2025 года было привлечено еще 29,3 млрд руб. инвестиций в аграрные проекты.

