ГАТИ выдала разрешение на проведение «Алых парусов» 27 июня в закрытом формате

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга согласовала проведение праздника выпускников «Алые паруса». Мероприятие состоится 27 июня 2026 года и вновь пройдет в строгом закрытом формате. Дворцовая площадь и Дворцовая набережная будут превращены в изолированную зону с доступом исключительно по именным пригласительным билетам. Официальная продажа билетов не предусмотрена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мероприятие пройдет в строгом закрытом формате

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Мероприятие пройдет в строгом закрытом формате

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Решение о закрытом формате, как и в предыдущие годы, принято для обеспечения безопасности участников. В основном шоу примут участие выпускники школ, их родители и педагоги — вход будет осуществляться только по заранее оформленным приглашениям.

Кирилл Конторщиков