В Вологодской области объявлен режим «Беспилотная опасность»

Власти Вологодской области ввели режим беспилотной опасности на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«По поступившей от Минобороны России информации, на территории Вологодской области введен режим "Беспилотная опасность"»,— сообщили представители правительства региона.

Власти предупредили, что во время действия режима возможно ограничение мобильного интернета и мобильной связи. При этом школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры работают штатно. Актуальная информация будет появляться на страницах в социальных сетях губернатора Вологодской области, главы округа или города, а также в медиа.

При обнаружении БПЛА следует сообщить по номеру 112.

Карина Дроздецкая