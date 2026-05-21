Суд отказал во взыскании 69 млн рублей с Минимущества Ставрополья

Конкурсный управляющий государственного унитарного предприятия «Управление капитального строительства Ставропольского края» (ГУП УКС СК) Виталий Троян не смог взыскать убытки с регионального Министерства имущественных отношений. Требования на сумму 69 млн руб. были поданы на основании статьи 61.20 закона о банкротстве.

Предприятие было признано несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Ставропольского края от 25 мая 2022 года. Конкурсное производство открыто тогда же.

В сентябре 2025 года арбитраж отказал в удовлетворении заявления управляющего. Определение от 25 сентября 2025 года оставил без изменения Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд. Это произошло 9 февраля 2026 года.

Окончательную точку поставил Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Постановлением от 19 мая 2026 года он подтвердил законность решений предыдущих инстанций, отказав в удовлетворении кассационной жалобы.

Согласно материалам дела, ГУП «УКСК» строило социальные объекты на деньги субсидий из краевого бюджета. В 2022 году предприятие признали банкротом. Поводом для обращения в суд стала задолженность в сумме 69 млн руб. по договору подряда: сначала перед юрлицом, а позднее перед жителем Армавира Иваном Дьяковым, который выкупил право требования долга на аукционе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП «УКС СК» зарегистрировано в 2003 году в Ставрополе. Компания занимается деятельностью по техническому контролю, испытаниям и анализу. Убыток предприятия за 2024 год составил 988 тыс. руб.

Суды установили невозможность получения средств с самого госпредприятия. В связи с этим конкурсный управляющий обратился с иском о взыскании задолженности к краевому министерству имущественных отношений.

В сентябре 2025 года Арбитражный суд Ставрополья отказал в этом требовании. Решение было обжаловано в апелляции. По мнению Виталия Трояна, у ГУПа было достаточно активов, чтобы расплатиться перед кредитором. Однако установить полный список имущества управляющий не смог, так как ему не передали все бухгалтерские отчеты.

Тат Гаспарян