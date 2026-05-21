На Дону оштрафовали две клиники пластической хирургии
Сотрудники Росздравнадзора выявили ряд нарушений в двух клиниках пластической хирургии во время внеплановых проверок, обе привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления ведомства
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В медицинских учреждениях не оказалось рентгенологических кабинетов, работающих круглосуточно. Кроме того, в одном из медицинских центров в отделении анестезиологии и реанимации отсутствовали преднаркозная палата и палата пробуждения.
Суд привлек медцентры к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ и назначил штрафы.