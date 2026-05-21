Суд постановил очистить массив «Уральский» в Удмуртии от опасных отходов

Сарапульский райсуд Удмуртии обязал очистить полигон в селе Уральском от опасных отходов, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ранее жители села добились закрытия участка, отравляющего воздух бензапиреном, но полигон от отходов производства компаний «Экогарант», «Экотех» и «Экогарант-транс» не был расчищен.

23 декабря 2025 года тот же суд установил, что «Экогарант» в 2021-2024 годах на коммерческой основе занимался сбором отходов III-IV классов опасности, их обезвреживанием и утилизацией. Площадь участка — 20 га. После банкротства компании его руководитель Игорь Шиляев «произвел отчуждение в пользу» «Экотеха» земельного участка, после чего «убедил подставное лицо» возглавить компанию без цели управления.

Так, по мнению судебной инстанции, в «Уральском» появилась угроза миграции токсичных веществ в подстилающие грунты и подземные воды, распространения отходов на прилегающие территории. Тогда Шиляева признали виновным в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ст. 247 УК). По совокупности преступлений с учетом нахождения в СИЗО он был оштрафован на 150 тыс. руб.

Кроме того, суд постановил очистить участок в течение трех месяцев после заседания. «Решение суда юридическими лицами, их правопреемником не исполнено. Решая проблемный вопрос, прокурор Сарапульского района обратился в суд с иском к бывшему руководителю юрлиц Игорю Шиляеву»,— говорится в сообщении.

14 мая 2026 года суд удовлетворил требования прокурора, запретив ответчику работать с отходами производства и потребления на земельном участке. Кроме того, судебная инстанция обязала Шиляева освободить указанную землю от опасных отходов в течение трех месяцев «путем их передачи для сбора, транспортировки и обезвреживания» лицу, у которого есть на это лицензия.