Дата-центры нового поколения начнут делать в Петербурге на базе ИТМО

На базе научно-исследовательского университета ИТМО в Санкт-Петербурге создадут центр компетенций, который займется созданием центров обработки данных (ЦОД) нового поколения. Соглашение об этом подписали российская компания «РОСНАНО», университет ИТМО и концерн «ОМЗ» (один из крупнейших российских научно-производственных и инжиниринговых холдингов, специализирующийся на тяжелом машиностроении.— «Ъ Северо-Запад») на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Их главная цель — сделать серверные будущего значительно быстрее, но при этом гораздо экономичнее. Об этом сообщили в пресс-службе ИТМО.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По мнению авторов инициативы, проблема современных дата-центров в том, что они потребляют колоссальное количество энергии и сильно греются. Новый подход предлагает использовать «фотонные интегральные схемы» — по сути, передавать данные с помощью света вместо привычной электроники, как в оптоволокне. Эксперты считают, что это позволит меньше тратить на электричество и охлаждение, а также ускорит сложные вычисления, которые нужны для работы искусственного интеллекта.

Новый центр будет заниматься разработкой таких устройств «под ключ»: от идеи до готового образца. Как отметили в ИТМО, без этих технологий создавать по-настоящему мощный ИИ в будущем будет почти невозможно. К тому же такие ЦОД можно будет строить даже в теплых регионах, не боясь, что оборудование выйдет из строя из-за жары.

Карина Дроздецкая