СКР и прокуратура проверят состояние дома после капремонта в Невинномысске

СУ СК России по Ставропольскому краю и региональная прокуратура организовали проверки по информации из СМИ о ненадлежащем состоянии многоквартирного дома по ул. Первомайской в Невинномысске, где недавно проведен капремонт. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

«Сообщается, что несмотря на проведенный в 2020 году капитальный ремонт здания, оно находится в ненадлежащем состоянии: полы неустойчивы, оконные рамы перекошены, стены в многочисленных трещинах»,— отметили в СКР.

Следователи осмотрели здание, опрашиваются жильцы дома, запрошена необходимая документация.

