11-летний ребенок получил ожоги на пожаре в Удмуртии

В селе Грахово при пожаре в частном доме пострадал 11-летний ребенок и сгорел автомобиль. Об этом сообщила противопожарная служба Удмуртии.

Днем 20 мая в селе Грахово загорелись гараж и кровля одноэтажного пеноблочного дома. На момент пожара в здании находился ребенок. Проснувшись от запаха дыма, он выбежал на улицу. При выходе из здания подросток получил ожоги II степени. Пострадавшего направили в ожоговый центр Ижевска.

Огонь уничтожил автомобиль «Changan UNI-S», стоявший в гараже, повредил кровлю жилого дома. Площадь пожара составила 160 кв.м.

Ликвидацией возгорания занимались сотрудники пожарно-спасательной части №28 Удмуртии. Причины происшествия устанавливают следователи и специалисты МЧС.