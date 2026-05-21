На Дону вынесли приговор за призывы к ракетным ударам по РФ

Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с половиной годам Руслана Усеинова по обвинению в публичных призывах к ракетным ударам по РФ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Первое преступление было совершено 26 февраля 2025 года, когда осужденный в одном из открытых антироссийских каналов в мессенджере под новостной публикацией разместил текстовый комментарий с призывами к террору.

Ситуация повторилась 29 марта 2025 года, в этот раз в том же канале фигурант призвал нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу. Подобный комментарий он оставил и 26 мая 2025 года.

В судебном заседании Руслан Усеинов свою вину признал полностью. Приговор в законную силу не вступил.

