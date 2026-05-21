«Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 75:85 потерпел поражение от ЦСКА в рамках четвертого матча полуфинала Единой лиги ВТБ.

Перед этой игрой счет в серии был 2:1 в пользу «армейцев». Поражение в четвертой игре ставило под сомнение борьбу «железнодорожников» за выход в финал. Настроя и желания у кубанцев в дебютной четверти было не занимать. В течение первой минуты стартовой четверти южане энергично вошли в игру и повели 7:0. После чего наставник москвичей Андреас Пистиолис был вынужден взять тайм-аут, но это не помогло его команде. В какой-то момент краснодарцы повели +13 очков, а первый отрезок оставили за собой — 29:21. ЦСКА смог вернуться в игру во второй десятиминутке и нейтрализовал атакующие порывы хозяев. «Локомотив-Кубань» не смог компенсировать низкую эффективность в завершении атак и ушел на перерыв уступая в счете 40:43.

После смены сторон игра выровнялась. Третья четверть получилась мало результативной. Перед заключительным отрезком кубанцы все же уступали с разницей –5 очков. В оставшееся время в равном по содержанию противостоянии в пользу ЦСКА сыграл более высокий процент реализации бросков. В итоге — поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 75:85.

Самым результативным игроком в составе южан стал Патрик Миллер, который набрал 22 очка. Пятая игра полуфинала пройдет в Москва 23 мая.

Евгений Леонтьев