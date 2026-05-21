Двое подростков пострадали в ДТП в Анапе

В Анапе произошла авария с участием несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе ОМВД города. Травмы получил подросток-водитель и его пассажир.

Согласно предварительной информации, несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ-21093, двигаясь по улице Советской в сторону улицы Юности, превысил скорость и столкнулся с автомобилем «Volkswagen Golf», который ехал во встречном направлении.

В результате аварии подросток, находившийся за рулем автомобиля, получил травмы и был госпитализирован в больницу. Несовершеннолетний пассажир, который ехал в машине ВАЗ-21093, также получил повреждения. Ему назначили амбулаторное лечение.

