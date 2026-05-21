Циклон над Крымом принесет дожди в Краснодарский край

Очередной циклон, центр которого расположился над Крымом, продолжит влиять на погоду в Краснодарском крае, сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в соцсетях. В регионе ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями, местами осадки могут быть сильными. При этом температура воздуха начнет постепенно повышаться и вернется к климатической норме уже 21 мая.

Синоптики отмечают, что в течение дня в крае сохранится облачность с прояснениями. Во второй половине дня в отдельных районах пройдут дожди, возможны грозы. Несмотря на это, температурный фон будет расти и достигнет значений около +24…+26 градусов.

Специалисты также уточняют, что ветер сохранится восточного направления со скоростью 4–9 м/с, а при грозах возможны порывистые усиления. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит около 755 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

Таким образом, погодная ситуация на Кубани остается переменчивой: дожди продолжают периодически проходить по территории региона, однако общий тренд направлен на потепление.

Ранее сообщалось, что к выходным в Краснодарский край может прийти более выраженное потепление. Температура воздуха в отдельных районах региона способна подняться до +31 градуса. При этом в предгорных районах и у Азовского моря ожидаются более умеренные значения — от +20 до +25 градусов, а на черноморском побережье — от +18 до +23 градусов. Дожди при этом полностью не прекратятся и будут носить локальный характер.

Мария Удовик