Мошенники в Петербурге выдают себя за логистов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксирована новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками складов и служб доставки, сообщают о проблемах с посылкой и под предлогом подтверждения выдачи просят продиктовать код из СМС. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Если код уже был передан мошенникам, эксперты советуют немедленно сменить пароли, заблокировать банковские карты

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Если код уже был передан мошенникам, эксперты советуют немедленно сменить пароли, заблокировать банковские карты

По данным ведомства, мошенники связываются преимущественно с гражданами, ожидающими доставку заказов. Во время разговора они утверждают, что посылка якобы повреждена, задержана или перенаправлена, после чего предлагают «подтвердить» получение или изменение данных кодом из СМС. В полиции подчеркивают, что подобные коды используются для доступа к банковским сервисам, учетным записям на маркетплейсах, в мессенджерах и на портале госуслуг. Передача такой информации третьим лицам может привести к потере контроля над аккаунтами и финансовыми средствами.

Специалисты рекомендуют при подобных звонках не сообщать коды подтверждения и не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных лиц. Для проверки информации следует самостоятельно связаться со службой доставки или маркетплейсом по официальным контактам, а также сверить статус заказа в личном кабинете.

Кирилл Конторщиков