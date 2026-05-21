Учебные стрельбы пройдут в порту Новороссийска

Вечером 21 мая в акватории порта Новороссийска запланировано проведение учебных стрельб НВМБ, сообщает пресс-служба администрации города.

Учения с применением стрельб пройдут с 21:00 до 23:00. В этот период дежурные силы новороссийской военно-морской базы будут отрабатывать практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время учений НВМБ в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Ограничения распространяются на подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко