Спа-салон «Лавие» представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Новый спа-салон «Лавие» показали в рамках финального этапа бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии. Номинация — «Качественный сервис B2C». О заведении экспертному совету рассказала его основательница Екатерина Тюрина.

«В нашем городе развита сеть тайских спа-салонов, небольших студий массажа и многофункциональных центров. Мы сделали авторский салон: в “Лавие” (происходит от удмуртского слова “ялэ” — жизнь) соединились ритуалы расслабления разных культур. Это турецкий массаж, корейский спа для головы, марокканские мнуши и др. За полгода мы привлекли более 400 клиентов»,— отметила госпожа Тюрина.

Салон открылся в июне 2025 года. В него вложено более 1,5 млн руб. В штате насчитывается восемь сотрудников. По словам Екатерины Тюриной, 35% гостей являются постоянными клиентами. Средний чек за полгода увеличился с 2 до 4 тыс. руб.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.