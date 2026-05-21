Применение биомодифицированных удобрений в РФ в 2025 году выросло в 2,1 раза

Общий объем внесения биомодифицированных удобрений в сельском хозяйстве Российской Федерации в 2025 году достиг 6823 тонн, что в 2,1 раза превышает показатель 2024 года (3255 тонн). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Россельхознадзоре со ссылкой на данные системы ФГИС «Сатурн».

Прирост применения данных удобрений зафиксирован и в регионах юга России и Северного Кавказа. Суммарно в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и Ставрополье в 2025 году было использовано 199 тонн биомодифицированных удобрений против 33 тонн годом ранее.

Биомодифицированные (биоминеральные) удобрения — это минеральные удобрения, обогащенные живыми микроорганизмами. Они сочетают в себе ключевые элементы питания для растений (азот, фосфор, калий и др.) с полезными для растений штаммами бактерий или других микроорганизмов. Цель такой модификации — повысить эффективность использования удобрений, улучшить усвоение питательных веществ растениями, стимулировать рост корневой системы, увеличить активность ферментов и фитогормонов, а также снизить нагрузку на почву и окружающую среду.

Наталья Решетняк