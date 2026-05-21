На Ставрополье в 2025 году животным сделали 1 млрд прививок

В ходе онлайн-заседания правительства Ставропольского края из Невинномысска губернатор Владимир Владимиров заслушал доклад руководителя управления ветеринарии Дениса Таранухи о работе службы в 2025 году, ключевым итогом которой стало проведение 1 млрд вакцинаций домашних и сельскохозяйственных животных и птиц.

Как прозвучало в докладе, за двенадцать месяцев 2025 года специалистами службы выполнено 358 млн процедур по защите скота и пернатых от паразитарных заболеваний и инфекций. Кроме того, объём профилактических прививок, поставленных животным, превысил отметку в 1 млрд. Денис Тарануха особо подчеркнул, что эпизоотическая ситуация в регионе сохраняется на приемлемом уровне. Она, по его словам, традиционно коррелирует с обстановкой на Северном Кавказе и южных территориях России. Руководитель управления отметил, что за весь отчётный период на Ставрополье не зафиксировано ни одного случая возникновения особо опасных патологий у животных. Достижение стало возможным благодаря планомерной и масштабной превентивной деятельности.

Отдельный блок выступления был посвящен материально-техническому оснащению службы. Глава ведомства сообщил, что в минувшем году капитальный ремонт прошли 48 ветеринарных пунктов и участков региона. Восстановление этих объектов, по мнению Дениса Таранухи, позволило заметно укрепить лабораторную и диагностическую базу.

В завершение доклада руководитель управления заявил, что работа по совершенствованию ветеринарной инфраструктуры будет продолжена. В приоритетных планах на предстоящий период значатся закупки современного оборудования и расширение парка специального автотранспорта для сотрудников. Как подчеркнул Денис Тарануха, эти меры нацелены на рост оперативности и эффективности работы ветеринаров в полевых условиях.

Станислав Маслаков