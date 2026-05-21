В Ставропольском крае и республиках СКФО сняли режим атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, введенный на Ставрополье и других регионах СКФО рано утром, прекращен в 8:00. Всего минобороны РФ отчиталось о ликвидации 121 дрона над регионами России, включая соседнюю Ростовскую область.

В Ставропольском крае завершился период действия предупреждения об угрозе с воздуха, продолжавшийся около пяти часов. Сигнал тревоги отменили ровно в восемь утра. Аналогично о снятии режима беспилотной опасности сообщили официальные Telegram-каналы глав республик Северного Кавказа.

Как уточняется в сводке оборонного ведомства РФ, минувшей ночью расчёты ПВО уничтожили 121 летательный аппарат противника. Часть беспилотников была поражена над территорией сопредельной Ростовской области, граничащей со Ставропольем. Сообщений о перехвате дронов над территорией СКФО не поступало.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», сигнал об угрозе атаки с воздуха прозвучал сразу в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров первым обратился к жителям в своем Telegram-канале, сообщив о старте действия режима. Практически синхронно с ним предупреждение опубликовал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он уточнил, что в связи с инцидентом возможно замедление работы мобильной связи и доступа в интернет — традиционная мера при активном применении средств радиоэлектронной борьбы.

Станислав Маслаков