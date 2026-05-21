Администрация Армавира сообщила об отсутствии угрозы разлива реки Кубань

Администрация Армавира утром 21 мая сообщила о том, что ситуация с паводком на реке Кубань стабилизировалась и угроза разлива миновала. По данным на 06:15, специалисты отметили небольшое снижение сброса воды со стороны Невинномысского гидроузла. После этого уровень воды начал постепенно стабилизироваться.

К 07:03 власти города сделали заявление о том, что основная волна воды уже прошла и угрозы выхода реки Кубань из берегов больше нет. В администрации сообщили, что пункты временного размещения и посты эвакуации постепенно сворачиваются.

По данным специалистов ГО и ЧС, уровень воды в реке держится около 5 м. Объем сброса воды продолжает снижаться, что уменьшает риск для жителей и территории. Власти вместе с МЧС продолжают следить за ситуацией и контролировать уровень воды в реке.

Ранее в регионе действовало предупреждение из-за непогоды и возможного подъема воды в реках нескольких муниципалитетов. Также сообщалось, что сброс воды из Невинномысского гидроузла повлиял на ситуацию в Армавире и соседних районах.

Днем 20 мая в городе и пригороде была объявлена эвакуация из-за риска подтопления. Позже объем сброса воды начал снижаться, и ситуация стала улучшаться, но до вечера сохранялась осторожность. В 22:01 власти сообщали, что уровень воды в Кубани был около 5 м при пропускной способности защитных сооружений до 6 м, при этом выхода воды за пределы русла не фиксировали.

Администрация Армавира обратилась к жителям и поблагодарила их за быструю реакцию и соблюдение всех указаний служб. Власти подчеркнули, что все меры были приняты заранее для безопасности людей. Сейчас ситуация остается под контролем, специалисты продолжают наблюдение за уровнем воды в реке Кубань.

Мария Удовик