В Минводах отремонтируют девять старых двухэтажек за 43 млн рублей

В Минеральных Водах в рамках краевой программы капитального ремонта обновят девять многоквартирных домов постройки 1950–1960-х годов, на что из бюджета выделено более 43,2 млн руб., а подрядчиком выбрана компания Ставгражданстрой, сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта.

Подрядчику предстоит привести в порядок семнадцать конструктивных элементов. В перечень включены пять фасадов, одна скатная кровля, три фундамента, одно подвальное помещение, а также семь внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения. Большинство объектов — это типичная послевоенная малоэтажная застройка, возведенная в 1950–1960-е годы. Такие дома отличаются простой архитектурой и инженерными сетями, рассчитанными на меньший уровень потребления ресурсов, и уже давно превысили нормативные сроки эксплуатации отдельных узлов.

Как отметил генеральный директор краевого фонда капитального ремонта Павел Корниенко, состояние городской среды в Минеральных Водах формирует первое впечатление у гостей региона. «Отдыхающий, инвестор или предприниматель оценивает территорию не только по гостиницам и санаториям, но и по состоянию обычных жилых кварталов», — подчеркнул он. По его словам, этот проект — не просто коммунальная история, а вопрос репутации всего туристического кластера Кавказских Минеральных Вод.

Все ремонтные работы реализуются в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Ставропольского края. Она предусматривает последовательное восстановление жилого фонда — от инженерных коммуникаций и фундаментов до кровельных покрытий и фасадов, что позволяет не только продлить срок службы зданий, но и улучшить внешний облик населенных пунктов.

Минеральные Воды выполняют роль транспортного хаба для всего курортного региона: здесь расположены аэропорт, железнодорожный узел и первые жилые массивы, встречающие приезжающих. Таким образом, обновление жилого фонда напрямую влияет на восприятие территории как туристически привлекательной.

Станислав Маслаков