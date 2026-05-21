Продукты на маркетплейсах Петербурга могут стать дороже офлайн-магазинов

Онлайн-покупка продуктов в ближайшее время может стать дороже офлайн-похода в магазин. Эксперты предрекают дальнейший рост цен на маркетплейсах и введение платной доставки. Пока ценовая разница между цифровыми платформами и физической розницей практически отсутствует, пишет «Деловой Петербург».

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По оценке независимого консультанта по продвижению продовольственных товаров Михаила Лачугина, торговые сети активно наращивают собственную IT-инфраструктуру и вскоре смогут сравняться с маркетплейсами по качеству онлайн-сервиса.

«Офлайн-розница в любом случае не сдастся и будет увеличивать результативность инструментов для продаж в интернете»,— прогнозирует эксперт.

Ожидается, что конкуренция между двумя каналами продаж приведет к выравниванию цен и ужесточению борьбы за лояльность покупателей.

