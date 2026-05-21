В МИД заявили о тайной подготовке западного бизнеса к ПМЭФ

Представители западных деловых кругов направляют заявки и регистрируются для участия в Петербургском международном экономическом форуме, однако предпочитают не предавать это огласке. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, бизнесмены могут не выступать публично, но проводят контакты на полях форума.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже, опять-таки, это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума», —заявил господин Биричевский.

Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Ранее сообщалось, что в форуме планируют участвовать делегации Азербайджана, Саудовской Аравии и ряда других стран.

Кирилл Конторщиков