В МИД заявили о тайной подготовке западного бизнеса к ПМЭФ
Представители западных деловых кругов направляют заявки и регистрируются для участия в Петербургском международном экономическом форуме, однако предпочитают не предавать это огласке. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, бизнесмены могут не выступать публично, но проводят контакты на полях форума.
«Западные бизнесмены направляют свои заявки, регистрируются. Они тоже, опять-таки, это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума», —заявил господин Биричевский.
Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Ранее сообщалось, что в форуме планируют участвовать делегации Азербайджана, Саудовской Аравии и ряда других стран.