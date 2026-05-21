В Ставрополе 13-летний школьник на самокате угодил под колеса иномарки

В краевой столице 20 мая на проспекте Доваторцев 64-летний водитель внедорожника сбил 13-летнего мальчика, который на электросамокате пересекал нерегулируемую «зебру» вопреки правилам дорожного движения, сообщает ставропольская госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Инцидент произошел вечером 20 мая, около половины восьмого, на оживленной магистрали Ставрополя. По данным регионального управления Госавтоинспекции, пожилой мужчина за рулем корейского автомобиля «Санг Йонг» совершил наезд на несовершеннолетнего пользователя средства индивидуальной мобильности.

Как выяснили прибывшие на место дорожные полицейские, водитель не нарушил скоростной режим и был трезв — алкотестер показал нулевое значение. За прошлые нарушения ПДД этот автомобилист к ответственности не привлекался. Однако, по предварительной версии, именно он не уступил дорогу юному самокатчику.

Сам подросток, местный житель, грубо проигнорировал пункт правил, обязывающий владельцев СИМ спешиваться перед пешеходным переходом. Школьник выехал на «зебру» на полном ходу, чем, по сути, спровоцировал аварийную обстановку.

В результате столкновения 13-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в городскую клинику. Медики оказали пострадавшему первую помощь и, поскольку угрозы жизни не было, отпустили его на амбулаторное лечение под наблюдение родителей.

Станислав Маслаков