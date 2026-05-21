Над Крымом и рядом регионов России ночью сбили украинские беспилотники

В ночь на 21 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники над рядом российских регионов, в том числе над Республикой Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

По данным ведомства, в период с 20:00 20 мая до 7:00 21 мая силы ПВО уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотники перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, республик Калмыкия и Крым, а также над акваторией Каспийского моря.

Накануне вечером, с 14:00 до 20:00 20 мая, дежурные средства ПВО также уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа. Их перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской областей и Краснодарского края.

На Кубани продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотников, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию данных о местонахождении военных объектов, объектов критической инфраструктуры и потенциально опасных предприятий.

Ранее власти Краснодарского края предупреждали, что за нарушение действующих требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа может достигать 300 тыс. руб.

«Ъ-Кубань» писал, что днем 20 мая в нескольких муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников. В Приморско-Ахтарске обломки беспилотника повредили крышу жилого домовладения, а в поселке Степном Славянского района части БПЛА упали на одной из улиц.

Мария Удовик