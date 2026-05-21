Биометрические платежи в Ростовской области выросли в шесть раз по итогам 2025 года

В Ростовской области в 2025 году количество платежей с использованием биометрических данных увеличилось в пять раз, а их объем превысил прошлогодние показатели более чем в шесть раз, достигнув 2,6 млрд руб., пишет РБК Ростов со ссылкой пресс-службу Южного ГУ Банка России.

В управлении сообщили, что за минувший год жители региона совершили 3,2 млн транзакций, идентифицируя себя по уникальным физическим характеристикам, а общая сумма операций составила 2,6 млрд руб. Для сравнения: в 2024-м эти показатели были в разы скромнее — как по числу проведенных платежей, так и по объему средств.

Эксперты регулятора связывают столь заметный скачок с двумя факторами: активным расширением принимающей инфраструктуры и ростом доверия граждан к цифровым инструментам. «Все больше розничных точек и платежных терминалов интегрируют поддержку биометрии, а люди постепенно перестают опасаться новых технологий», — пояснили в пресс-службе.

Развитие безналичной экосистемы подтверждается и статистикой по устройствам. По состоянию на 1 января 2026 года на территории Ростовской области насчитывалось 135,4 тыс. банкоматов и торговых терминалов. За год их парк увеличился на 9,4 процента.

На этом фоне продолжается снижение оборота наличных денег. Согласно более ранним данным Южного ГУ Банка, объем наличных расчетов в регионе за 2025 год сократился до 3,2 трлн руб., что на семь процентов ниже уровня предыдущего года (почти 3,4 трлн). Жители области также заметно реже стали снимать деньги с карт: сумма изъятых из банкоматов средств уменьшилась на 39,4 млрд руб. и составила 940 млрд руб. Таким образом, тренд на переход от физических денег к цифровым методам оплаты, включая биометрию, в Ростовской области лишь укрепляется.

