На Ставрополье и в республиках СКФО действует режим беспилотной опасности

В ночь на четверг власти Ставропольского края, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии практически одновременно объявили о введении на своих территориях режима беспилотной опасности, призвав граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям экстренных служб.

Сигнал об угрозе атаки с воздуха прозвучал сразу в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров первым обратился к жителям в своем Telegram-канале, сообщив о старте действия режима. Практически синхронно с ним предупреждение опубликовал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он уточнил, что в связи с инцидентом возможно замедление работы мобильной связи и доступа в интернет — традиционная мера при активном применении средств радиоэлектронной борьбы.

«Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — подчеркнул господин Меняйло, добавив, что детальный алгоритм действий размещен на портале правительства республики. Спустя несколько минут к коллегам присоединился руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Его обращение оказалось самым развернутым. Глава КБР детально описал порядок поведения при обнаружении беспилотников или их обломков: гражданам строжайше запрещено приближаться к аппаратам, трогать их или оказывать физическое воздействие.

«В непосредственной близости с БпЛА не используйте мобильный телефон или иные средства радиосвязи», — отметил господин Коков. Кроме того, он призвал очевидцев не вести фото- и видеосъемку работы систем противовоздушной обороны и не публиковать эти кадры в интернете — это стандартная практика, направленная на защиту тактической информации силовых структур.

Во всех трех регионах жителей попросили следить за официальными сообщениями, а при любой нештатной ситуации немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Станислав Маслаков