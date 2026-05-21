В Челябинске завели дело после ДТП с участием скорой помощи

Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Причиной стало столкновение скорой помощи с автобусом, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, авария произошла утром 20 мая у дома №19 на улице Курчатова. Автомобиль скорой помощи под управлением 63-летнего водителя столкнулся с автобусом под управлением 48-летнего водителя. После этого общественный транспорт врезался в припаркованную машину. Автомобиль скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом в больницу с роженицей. В результате ДТП пострадала медсестра. Ее и пациентку доставили в медучреждение на другой машине скорой помощи.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска