ЧБК уступил «Химкам» в пятом матче финала баскетбольной Суперлиги

В Челябинске прошел пятый матч финальной серии Суперлиги России по баскетболу, в котором челябинский ЧБК на своей площадке принимал подмосковные «Химки».

Хозяева площадки вели в серии до четырех побед 3:1, и пятая игра могла стать финальной. И в начале матча челябинцы вели в счете и даже выиграли первую четверть 23:19. Однако затем у ЧБК возникли серьезные проблемы в атаке — мяч упорно не хотел проваливаться в кольцо (реализация — 41% двухочковых бросков и всего 12% - трехочковых), а количество ошибок в простых игровых ситуациях зашкаливало.

В результате «Химки» быстро прибрали нити игры в свои руки, и инициативу уже не упускали. Решающей стала третья четверть, когда гостям удалось уйти в небольшой отрыв. Своего они уже не упустили. 74:61 — победа «Химок».

ЧБК продолжает лидировать в серии 3:2. Шестая игра финала Суперлиги пройдет в Подмосковье.

Дмитрий Моргулес