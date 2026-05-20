Главные новости за 20 мая. Кавказ

В первом квартале 2026 года банки Ставропольского края выдали ипотечных кредитов на 14 млрд руб., что на 45,7% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 7,6 млрд руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На Ставрополье количество тендеров на закупки новой сельскохозяйственной техники и оборудования снизилось на треть в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает «Эксперт Юг», ссылаясь на коммерческого директора ООО «ТендерПро» Елену Астафьеву.

В Ставропольском крае объем существующего предложения качественной складской недвижимости класса А и В составляет 260 тыс. кв. м. Заявленный ввод на текущий год составляет 41,6 тыс. кв. м, сообщили «Ъ-Кавказ» в NF Group.

В 2026 году в Дербенте планируют отремонтировать и реконструировать около 50 улиц, на что будет выделено более 2,6 млрд руб. Финансирование будет осуществляться в рамках федеральных, региональных и местных программ.

В Ставропольском крае предприниматели стали активнее использовать наличные расчеты и личные переводы, а обороты по банковским счетам МСП снижаются. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель регионального отделения «Опоры России» Николай Сасин.

В Ставропольском крае поступления по патентной системе налогообложения сократились примерно на 22% в первом квартале 2026 года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель регионального отделения «Опоры России» Николай Сасин.

За первые четыре с половиной месяца 2025 года доля ипотечных кредитов на готовые частные дома в Ставропольском крае достигла 21,4% от общего числа выдач, что позволило региону занять третью строчку в общероссийском рейтинге, сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

На территории бывшего ипподрома в Махачкале стартует строительство жилого района общей площадью 421,3 тыс. квадратных метров с объемом инвестиций 34,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе администрации главы Дагестана.

На Ставрополье ливни затопили 42 жилых дома, 109 приусадебных участков и 11 подвалов в восьми населенных пунктах, сообщили в региональном управлении МЧС.