Книжный салон в Петербурге в 2026 году примет 260 издательств

С 21 по 24 мая на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет XXI Международный книжный салон. В нем примут участие 260 издательств и организаций. Программа, приуроченная к Году единства народов России, включает встречи с писателями, презентации книг и мастер-классы. Впервые на площадке откроют видеостудию для прямых эфиров.

Фото: Елена Дейно, Коммерсантъ

«Главной темой этого года станет Год единства народов России. В программе — книжные премьеры, разговоры о классике и современной прозе, встречи с авторами, мероприятия к юбилейным датам русских писателей и еще много всего интересного»,— рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Количество выставочных павильонов в этом году увеличили до пяти. На Дворцовой площади также развернули дополнительные лектории.

