Несколько мостов в Петербурге получат имена героев войны

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименований безымянным искусственным дорожным сооружениям. Мосты на юге и севере города назовут в честь героев Великой Отечественной войны, Дороги жизни и выдающегося поэта Гавриила Державина. Среди увековеченных — начальник ледовой трассы Ладоги и юные воспитанники Валаамской школы боцманов.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Согласно документу, мост по Петербургскому шоссе через реку Кузьминку в Пушкине получил имя Державинский в честь поэта Гавриила Державина. Мост Валаамских Юнг по улице Катерников увековечит память о юных воспитанниках Валаамской школы боцманов и юнг. Мост по улице Лётчика Тихомирова назван в честь Героя Социалистического Труда Ивана Зубкова. Мост по улице Адмирала Трибуца теперь носит имя капитана 1-го ранга Михаила Нефёдова — начальника ледовой трассы ладожской Дороги жизни.

Кирилл Конторщиков