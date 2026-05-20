Вокзалы городов КМВ вошли в топ-10 по числу пассажиров

Вокзалы Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков вошли в десятку крупнейших на Северо-Кавказской железной дороге по числу отправленных пассажиров за январь-апрель 2026 года, сообщили в пресс-службе СКЖД.

За четыре месяца с крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги отправили 10,9 млн человек, а лидером рейтинга стал Адлер, где зафиксировали около 1,6 млн пассажиров. За ним в списке идут Ростов-Главный и Краснодар-1 с показателями 1,6 млн и 1,4 млн пассажиров соответственно. Четвертое место занял вокзал Сочи: через него за отчетный период прошли 1,172 млн человек.

Далее с заметным отрывом расположились станции Кавминвод. В Пятигорске отправили 404 тыс. пассажиров, в Кисловодске — 402 тыс., в Ессентуках — 386 тыс. Минеральные Воды с результатом 288 тыс. человек заняли 11-е место и в первую десятку не вошли.

Пресс-служба СКЖД уточнила, что в статистику включили как дальние, так и пригородные перевозки. Это делает рейтинг более показателем общей транспортной нагрузки, чем только междугороднего спроса. В таком разрезе заметно, что курортные и узловые станции юга сохраняют высокий пассажиропоток, а Кавминводы остаются одним из самых устойчивых направлений на сети дороги.

По структуре списка видно, что основную нагрузку формируют не только черноморские курорты, но и крупные пересадочные узлы. Адлер, Сочи и станции Краснодарского края обеспечивают значительную часть трафика за счет туризма, транзита и плотного пригородного сообщения. На этом фоне результаты вокзалов КМВ выглядят особенно устойчивыми: сразу три станции региона удержались в топ-10, несмотря на конкуренцию с более крупными транспортными центрами.

Ранее СКЖД уже отмечала высокую загрузку вокзалов Кавказских Минеральных Вод, и новая статистика подтверждает этот тренд. Для региона это означает не только курортный спрос, но и стабильную роль железной дороги в повседневной мобильности населения и межрегиональных поездках.

Станислав Маслаков