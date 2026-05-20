Астраханскую область ждет жара до 34 градусов 21 мая

21 мая на территории Астраханской области ожидается небольшая облачность без существенных осадков. Об этом сообщили в МЧС со ссылкой на прогноз регионального ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Ветер будет восточный и северо-восточный: ночью 5–10 м/с, днем 8–13 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем поднимется до +29…+34 °C.

В Астрахани также небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра будет такая же, как и по региону. Ночью будет комфортная температура воздуха от +16…+18 °C, днем жителей ожидает жара до +30…+32 °C.

В областном центре, а также в Икрянинском, Камызякском, Наримановском и Приволжском районах ожидается пожароопасность пятого класса. На остальной территории — от первого до третьего классов.

Нина Шевченко