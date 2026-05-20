Сухая жара продолжится в Пензенской области 21 мая
В четверг,21 мая, в Пензенской области будет солнечно и жарко. Такой прогноз привели в Приволжском УГМС.
Ночь ожидается прохладной, термометры покажут до +11 °C. Днем потеплеет до +30 °C. В связи с жарой объявлен желтый уровень погодной опасности.
В Пензе завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха составит +15 °C, днем — до +30 °C. Аналогичные погодные условия прогнозируются в Кузнецке и Сердобске.