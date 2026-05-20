На Ставрополье продлили до 21 июля арест главы КАРДО и его помощникам

Ленинский районный суд Ставрополя продлил до 21 июля арест гендиректору международной премии уличной культуры и спорта КАРДО Валентину Работенко и двум его предполагаемым соучастникам по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проведение конкурса-премии и сопутствующих расходов, сообщает объединенная пресс-служба судов Ставрополья.

Следствие считает, что фигуранты могли похитить не менее 1,907 млн руб. на билетах для участников и еще 2,0375 млн руб. на питании, используя подложные отчетные документы; в сумме речь идет почти о 4 млн руб. из краевых и грантовых денег. Постановление суда пока не вступило в силу.

История началась в январе, когда стало известно о задержании Работенко и его помощников, а затем суд отправил их в СИЗО. По версии прокуратуры Ставрополья, дело связано не с единичным нарушением в отчетности, а с хищением свыше 4 млн руб. из крупного гранта объемом 215 млн руб., который край выделил на популяризацию уличной культуры и спорта. Следствие полагает, что организаторы представляли фиктивные квитанции к электронным авиабилетам как минимум на 50 участников, которые фактически на фестиваль не приехали.

На этом фоне проект КАРДО оказался под сильным ударом. В апреле стало известно, что гранд-финал премии в Ставрополе в 2026 году проводить не будут, по сути фестиваль отменили. Это решение стало прямым следствием скандала вокруг руководства и уголовного дела, которое лишило регион крупнейшего международного события.

У защиты сохраняется возможность обжаловать новое постановление о продлении ареста, однако на практике фигуранты останутся под стражей как минимум до середины лета. Следствие, в свою очередь, продолжает увязывать между собой оба эпизода и настаивает, что деньги выводили через фиктивные расходы на перелеты и питание, а сам механизм работал в рамках проекта, который регион финансировал как инструмент развития молодежной среды и уличной культуры.

Станислав Маслаков