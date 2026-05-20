Волгоградский суд рассмотрит дело о разбое на трассе с похищением 13 млн рублей

Михайловский районный суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении троих местных жителей в возрасте 26-ти, 38-ми и 45-ти лет). Они обвиняются в разбое в особо крупном размере в составе организованной группы (п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, фигуранты знали, что знакомый предприниматель везет крупную сумму наличных из Москвы в Волгоград. Чтобы завладеть деньгами, они попытались принудительно остановить машину, разбросав по дороге металлические предметы. Однако водитель сумел проскочить опасный участок и позже остановился на ночлег в одной из гостиниц в Михайловском районе.

Участники группы подкараулили его рано утром 21 июня прошлого года. Угрожая ножом, они похитили из салона автомобиля 13 млн руб. Задержать подозреваемых удалось по горячим следам.

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение, посчитав собранные доказательства достаточными. Теперь дело направлено в суд. Ожидать заседания фигуранты будут в СИЗО. По инкриминируемой статье им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Нина Шевченко