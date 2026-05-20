Дожди вторые сутки идут в Волгограде, но днем 21 мая ожидается жара

Дожди накрыли Волгоградскую область. МЧС также обещало штормовой ветер с порывами до 25 м/с. Такая погода сохранится в регионе и его столице до конца суток. Непогода ожидается и в ночь на 21 мая.

Спасатели призвали жителей и туристов соблюдать осторожность. На улице не следует укрываться под деревьями, остановками и ненадежными навесами, держаться подальше от линий электропередач, рекламных конструкций и аварийных зданий. Во время ливня лучше не спускаться в подземные переходы и подвалы.

Дома нужно закрыть окна, убрать с незастекленных балконов предметы, которые может сдуть ветром, а при грозе — отключить электроприборы во избежание скачков напряжения. Автомобилистам советуют при сильном дожде или граде съехать на обочину и включить аварийную сигнализацию. Парковаться под деревьями не рекомендуется.

Аналогичная погода была и вчера после обеда. Однако завтра днем, 21 мая, в Волгограде ожидается жара до 31°C. Порывы восточного ветра будут достигать 7 м/с. Вечером температура воздуха опустится до 26°C.

