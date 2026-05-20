В Дагестане прокуратура закрыла подпольную стоматологию

Прокуратура Ногайского района добилась судебного запрета на работу стоматологического кабинета, организованного местной жительницей в селе Терекли-Мектеб без необходимой лицензии, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В Ногайском районе Дагестана пресечена незаконная деятельность частного зубоврачебного кабинета. Надзорное ведомство выявило факт оказания платных медицинских услуг без соответствующего разрешения.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры, было установлено, что одна из жительниц села Терекли-Мектеб организовала в приспособленном нежилом помещении прием пациентов. Предприимчивая сельчанка занималась лечением зубов и их протезированием, взимая за это деньги. Как выяснили контролеры, у гражданки отсутствовала лицензия, дающая право вести подобную врачебную практику.

«Пациенты подвергались риску, поскольку деятельность велась вне правового поля, без контроля со стороны регулирующих органов», — отметили в надзорном ведомстве.

После того как факт нарушения был зафиксирован, прокуратура Ногайского района обратилась с исковым заявлением в местный районный суд. Правоохранители потребовали запретить функционирование данного стоматологического пункта. Судебная инстанция полностью удовлетворила требования истца, постановив прекратить оказание услуг в этом помещении.

В настоящий момент решение суда уже вступило в законную силу и приведено в исполнение. Хозяйка кабинета больше не может принимать посетителей и проводить лечебные манипуляции. Отсутствие официального разрешения не только является административным правонарушением, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, которые обращаются за помощью к неквалифицированным специалистам.

Станислав Маслаков