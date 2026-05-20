В Краснодарском крае от турналога освободят детские лагеря и санатории

Санатории и детские лагеря Краснодарского края освободят от уплаты туристического налога до конца 2026 года. Такое поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев на координационном совещании по подготовке к курортному сезону, которое состоялось в Геленджике, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

«Чтобы помочь санаториям и детским лагерям сохранить устойчивость, мы приняли важное решение — отменить туристический налог. Это даст финансовую возможность приехать в наши здравницы большему числу людей и поддержит отрасль в сложный период», — заявил Вениамин Кондратьев.

Губернатор поручил своему заместителю Александру Руппелю в месячный срок проработать механизм освобождения от налога здравниц, санаториев и детских лагерей. Вице-губернатор в свою очередь поблагодарил главу региона от лица отрасли, назвав отмену турналога большим шагом навстречу и признанием стратегической важности этих направлений для туризма.

Кроме того, губернатор рассказал, что этим летом регион примет со всей страны более 350 тыс. детей, в том числе в крае отдохнут 210 тыс. местных школьников. По его словам, на Кубани налажено тесное межведомственное сотрудничество в вопросах транспортного сопровождения групп, антитеррористической защищенности, а также санитарного состояния здравниц и лагерей.

Алина Зорина