В Сочи оштрафовали должностное лицо за нарушения при обращении с отходами

Прокуратура Хостинского района Сочи выявила нарушения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления. Проверку организовали в рамках надзора за соблюдением санитарных и экологических требований при содержании мест накопления твердых коммунальных отходов, в том числе в период подготовки курорта к летнему сезону.

Как сообщили в надзорном ведомстве, контрольные мероприятия проводят на постоянной основе. Основное внимание уделяют соблюдению полномочий в сфере организации и содержания площадок для сбора твердых коммунальных отходов, а также санитарному состоянию прилегающих территорий.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора, Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» и представителями администрации внутригородского района провели выездные обследования. В ходе осмотров выявили нарушения требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

По итогам надзорных мероприятий в отношении ответственного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении по статье 6.35 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления.

Материалы проверки направили в территориальный отдел Роспотребнадзора для рассмотрения по существу. После изучения обстоятельств виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

В прокуратуре отметили, что контроль за соблюдением требований в сфере обращения с отходами продолжается. Особое внимание вопросам санитарного состояния уделяют в период подготовки Сочи к высокому курортному сезону, когда нагрузка на коммунальную инфраструктуру города традиционно возрастает.

Надзорные органы продолжают мониторинг состояния контейнерных площадок и соблюдения требований к накоплению и вывозу твердых коммунальных отходов на территории курорта.

Мария Удовик