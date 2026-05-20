12 тысяч обращений за сутки: мобильный интернет в Петербурге так и не восстановился

В Санкт-Петербурге продолжаются масштабные перебои в работе мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, за последний час зафиксировано почти 600 жалоб, а общее число обращений за сутки достигло 12 тысяч. Пользователи сообщают о нестабильной связи, невозможности открыть сайты и сбоях в работе мессенджеров.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Согласно мониторинговым данным, проблемы затронули абонентов всех основных операторов связи. Стабильный доступ сохраняется только к ресурсам из «белого списка» Минцифры.

Кирилл Конторщиков

