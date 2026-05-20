Экс-нападающий «Сочи» Александр Кокорин покинет кипрский «Арис»

Кипрский футбольный клуб «Арис» объявил об уходе российского нападающего Александра Кокорина по окончании сезона 2025/26. Информация о завершении сотрудничества с футболистом появилась в официальных соцсетях команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В клубе сообщили, что заключительный матч сезона против АЕКа станет для Кокорина прощальным в составе «Ариса». Таким образом, российский форвард завершит выступления за кипрскую команду после нескольких сезонов, в течение которых был одним из наиболее известных игроков клуба.

Александр Кокорин перешел в итальянскую «Фиорентину» в 2021 году, однако закрепиться в составе команды не смог и редко выходил на поле. Летом 2022 года футболиста на правах аренды пригласил кипрский «Арис». После завершения арендного соглашения игрок вернулся в клуб в сентябре 2023 года, а в мае 2025 года стороны подписали новый контракт.

Осенью 2025 года нападающий получил травму колена, после чего перенес операцию в Германии. Восстановление заняло около двух месяцев. Позже футболист вновь пропустил часть сезона из-за проблем со здоровьем. Несмотря на это, Кокорин продолжал оставаться игроком основной обоймы клуба.

Ранее нападающий выступал за ФК «Сочи». Во второй части сезона 2019/20 он играл за сочинскую команду на правах аренды из петербургского «Зенита». За десять матчей в составе клуба форвард забил семь мячей и стал одним из самых результативных игроков команды в тот период.

После завершения сезона в «Сочи» господин Кокорин покинул клуб и летом 2020 года в статусе свободного агента перешел в московский «Спартак». Позднее футболист продолжил карьеру за рубежом.

За время выступлений в кипрском чемпионате Кокорин неоднократно становился одним из самых обсуждаемых российских игроков, выступающих в европейских клубах. Решение о завершении сотрудничества с «Арисом» клуб официально подтвердил перед окончанием сезона.

Мария Удовик