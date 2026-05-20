В Махачкале на месте ипподрома возведут жилой квартал за 34 млрд рублей

На территории бывшего ипподрома в Махачкале стартует строительство жилого района общей площадью 421,3 тыс. квадратных метров с объемом инвестиций 34,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе администрации главы Дагестана.

В дагестанской столице приступают к реализации масштабного градостроительного проекта: на участке, где прежде располагался ипподром, появится новый жилой массив. Инвестиции в застройку, по данным регионального правительства, превысят 34 млрд руб. Общая площадь возводимых объектов составит более 421 тыс. квадратных метров.

Как уточнили в администрации главы республики, проектная документация для первой очереди уже прошла согласование. В настоящее время специалисты приступили к проектированию инженерной инфраструктуры. В рамках первоочередных работ запланировано строительство многоквартирных домов примерно на 35 тыс. квадратных метров.

Реализация инициативы, по расчетам чиновников, принесет бюджетам различных уровней около 3,2 млрд руб. налоговых поступлений. Кроме того, в собственность республики перейдут физкультурно-оздоровительный комплекс, нежилые помещения и ряд других объектов социальной направленности.

Решение о комплексном освоении пустующей территории кабинет министров Дагестана принял еще в 2024 году. Оператором проекта выступает региональная дирекция, курирующая вопросы жилищного строительства. Ранее в субъекте федерации уже запускали аналогичные программы комплексного развития территорий (КРТ). Суммарный объем вложений по ним достиг 177,3 млрд руб.

Один из самых заметных проектов КРТ в настоящее время реализуется в Махачкале в микрорайоне Ипподром. Его горизонт планирования рассчитан на десять лет. На начальной стадии этого масштабного плана строители должны сдать порядка 55 тыс. квадратных метров жилья.

Станислав Маслаков