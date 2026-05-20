Краснодарские офтальмологи фиксируют рост обращений по поводу катаракты

С увеличением продолжительности жизни в России растёт и число пациентов с возрастными заболеваниями зрения. Одним из наиболее распространённых остаётся катаракта — помутнение хрусталика, приводящее к постепенному снижению зрения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, катаракта входит в число ведущих причин обратимой слепоты в мире. Заболевание чаще всего диагностируется у пациентов старше 55-60 лет, однако в последние годы специалисты отмечают тенденцию к более раннему выявлению.

Как отмечают в клинике 3Z, количество обращений с жалобами на ухудшение зрения, связанное с возрастными изменениями хрусталика, стабильно растёт. Пациенты часто приходят уже на стадиях, когда снижение зрения начинает существенно влиять на качество жизни — затрудняется вождение, работа с текстом и ориентация в условиях недостаточной освещённости.

«Катаракта — это не просто возрастное ухудшение зрения, а заболевание, которое требует своевременного лечения. Единственной эффективной процедурой остаётся хирургия — замена помутневшего хрусталика на искусственную линзу»,— отмечает офтальмохирург клиники 3Z Ирина Бобрышева.

Современные технологии позволяют проводить такие операции в амбулаторных условиях. Процедура занимает в среднем 7 минут* и выполняется под местной анестезией. В ходе вмешательства используется ультразвуковая факоэмульсификация, после чего пациенту имплантируется интраокулярная линза, параметры которой рассчитываются индивидуально.

В клинике 3Z есть собственный банк искусственных хрусталиков из более, чем 35 вариантов. Применяются различные типы линз, включая монофокальные, торические и мультифокальные модели, что позволяет не только восстановить зрение, но и в ряде случаев отказаться от использования очков. Также можно заказать кастомизированную линзу — то есть изготовленную индивидуально.

Эксперты подчёркивают, что ключевым фактором успешного лечения остаётся своевременная диагностика. Регулярные обследования после 40-45 лет позволяют выявить изменения на ранних стадиях и выбрать оптимальную тактику лечения.

На фоне старения населения спрос на офтальмохирургические услуги, по оценке специалистов, будет продолжать расти, что стимулирует развитие технологий и расширение доступности высокотехнологичной помощи в регионах.

*средняя продолжительность процедуры, точное время зависит от индивидуальных особенностей организма пациента.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

