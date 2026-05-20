Компания из Астрахани погасила 1,8 млн долга перед сотрудниками после проверки

Астраханская геологоразведочная компания погасила задолженность по зарплате перед работниками после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Установлено, что фирма задолжала шести сотрудниками более 1,8 млн руб. в период с января 2025 года по февраль 2026 года. При этом, отмечается в релизе. необходимые для расчетов средства имелись на счетах компании.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по факту невыплаты свыше двух месяцев заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Также начато административное производство по факту нарушения трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Нина Шевченко