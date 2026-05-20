Новгородская область направит более 200 млн рублей на ремонт дорог и мостов

Губернатор Новгородской области Александр Дронов объявил о выделении дополнительного финансирования на дорожные ремонты в округах. На обновление Соборного моста через реку Порусья в Старой Руссе направят более 50 млн рублей, еще 30 млн — на ремонт гравийных дорог в городе. В общей сложности муниципалитеты получат свыше 200 млн рублей.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В прошлом году в регионе отремонтировали 148 км местных дорог, на эти цели из областного дорожного фонда выделили 2,4 млрд рублей

«30 миллионов пойдут на обновление гравийных дорог в Старой Руссе. Принял это решение после встречи с жителями в прошлом году»,— сообщил господин Дронов.

Шимский округ на 2026–2027 годы дополнительно получит 98,7 млн рублей — это позволит привести в порядок дороги к деревням Бор и Голино, а также улицу Ручьевую в Шимске. Дополнительные средства также направлены в Великий Новгород, Пестовский и Волотовский округа.

Кирилл Конторщиков