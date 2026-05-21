Филиал Росгосстраха в Ростовской области возглавил Евгений Пахомов

В Ростовском филиале Росгосстраха — новый руководитель: на должность директора назначен Евгений Пахомов, для которого компания стала не просто новым местом работы, а частью его трудовой биографии. За плечами Евгения Ивановича — без малого 8 лет непрерывной карьеры в различных подразделениях Росгосстраха. В разное время он возглавлял филиалы компании в Воронежской и Ростовской областях, до июня 2014 года занимал должность председателя Правления дочерней компании Росгосстраха на Украине.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СК «Росгосстрах» Фото: пресс-служба СК «Росгосстрах»

Евгений Пахомов родился в 1976 году в Курске. Он — выпускник Курского государственного технического университета (КГТУ), где в 1993-1998 году обучался на юридическом факультете, а в 2001 году получил еще одно высшее образование — на этот раз экономическое, окончив КГТУ по специальности «финансы и кредит». Евгений Иванович — кандидат философских наук: в 2002 году защитил диссертацию в Белгородском государственном университете.

Опыт работы Евгения Пахомова на руководящих позициях в страховом и финансовом секторе — без малого 30 лет. В 2014 году он вернулся в Ростов-на-Дону и до прихода в Ростовский филиал Росгосстраха более десяти лет возглавлял филиал компании «АльфаСтрахование» в регионе.

«Признаюсь, возвращение в Росгосстрах далось мне непросто, для меня это было не просто кадровое решение — скорее, разговор с самим собой. Но весомые аргументы «за» перевесили, — говорит Евгений Пахомов. — Росгосстрах — компания моей молодости, здесь остались мои корни и незабываемая атмосфера первых лет в профессии страховщика. Все это время я продолжал наблюдать за РГС, видел, какие глубинные, кардинальные изменения произошли в компании за последние несколько лет. Сегодня я твердо знаю: Росгосстрах — это про людей и для людей. Именно поэтому я снова здесь».

Свои задачи на новой должности Евгений Пахомов видит в развитии и усилении позиций филиала в корпоративном и розничном сегментах страхового рынка Ростовской области и уверен, что это достижимо.

Комментируя назначение, директор Департамента регионального развития Росгосстраха Ирина Назарова подчеркнула: «Ростовская область — достаточно сложный регион в современных геополитических условиях. Но и Евгений Пахомов — далеко не новичок в нашей компании и отрасли, он имеет огромный опыт работы в страховании. Я убеждена, что у филиала в Ростовской области есть потенциал для достижения больших результатов, и Евгений Иванович сможет правильно им воспользоваться».

Сегодня Ростовский филиал Росгосстраха объединяет 12 универсальных офисов и агентских центров в регионе, а также подразделения на новых территориях: в Луганске, Мариуполе и Мелитополе. Компания — в числе лидеров регионального страхового рынка, в том числе в таких значимых видах, как страхование домов, строений и квартир жителей региона.

ПАО СК «Росгосстрах» Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3. ОГНЮЛ 1027739049689