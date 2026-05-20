Прощание с экс-главой петербургского метрополитена Владимиром Гарюгиным пройдет 21 мая

Церемония прощания с Владимиром Александровичем Гарюгиным состоится в четверг, 21 мая. Гражданская панихида с участием почетного караула работников Петербургского метрополитена пройдет с 09:30 до 13:00 в ритуальном пространстве «Память бесконечна» на Партизанской улице. Церковное отпевание начнется в 14:00 в Соборе Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Похороны — в 15:30 на Волковском кладбище, сообщили в пресс-службе петербургского метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковное отпевание начнется в 14:00 в Соборе Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Церковное отпевание начнется в 14:00 в Соборе Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для желающих проститься с Владимиром Гарюгиным организованы две церемонии. Гражданская панихида и «Вахта памяти» пройдут в Центральном зале ритуального пространства по адресу: ул. Партизанская, д. 8А, строение 3. Затем, с 14:00 до 15:00, в Соборе Живоначальной Троицы Лейб-Гвардии Измайловского полка на Измайловском проспекте, 7А состоится отпевание. Похоронят ветерана на Волковском кладбище на Конной дорожке (Расстанный проезд, д. 3), начало церемонии захоронения — 15:30.

Владимир Гарюгин возглавлял Петербургский метрополитен с 1990 по 2020 год. Под его руководством были открыты десятки станций и построено первое в России метро-депо в акватории.

Кирилл Конторщиков